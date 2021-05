Calcio dilettantistico in lutto, addio a Stefano Picardo

Calcio dilettantistico ligure in lutto per la scomparsa di Stefano Picardo, morto all'ospedale San Martino nella mattinata di mercoledì 26 maggio 2021. Stefano non si è più ripreso dopo l'incidente stradale, avvenuto domenica sera sul lungomare di Moneglia, quando, per cause da accertare, si è schiantato contro una ruspa parcheggiata presso un cantiere.

Stefano, classe 1974, avrebbe compiuto 47 anni il prossimo 24 luglio. Non si contano i messaggi di cordoglio apparsi nelle ultime ore sulle pagine delle varie squadre. Prima d'intraprendere la carriera di allenatore, Picardo ha militato come giocatore in diverse squadre, fra cui Ligorna e Deiva. Attualmente allenava il Segesta.

Hanno messo post per ricordare Stefano il Sestri Levante, il Rivasamba, il Ligorna, il Rupinaro e tanti ex calciatori che hanno avuto il piacere di conoscerlo. Lascia tre figli. La redazione di GenovaToday porge le più sentite condoglianze alla famiglia.