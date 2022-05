Incidente con auto cappottata, ragazza sotto choc in ospedale

Incidente stradalle all'incrocio tra corso Torino e via Invrea alle ore 22:20 di martedì 17 maggio 2022.

Due automobili si sono scontrate e una delle due si è cappottata, gli occupanti sono tutti usciti in maniera autonoma dai veicoli e senza nessuna lesione traumatica, la ragazza che si trovava a bordo dell'auto ribaltata era però spaventatissima e in stato di choc.

Sul posto è intervenuto il personale del 118, è stata portata in codice giallo all'ospedale San Martino di Genova. Intervenuta anche la polizia locale per i rilievi e per far luce sulle cause dell'incidente.