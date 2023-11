Inseguimento in sopraelevata, auto in fuga dalla polizia travolge scooter

Inseguimento all'alba in sopraelevata e grave incidente con un ferito trasportato in ospedale. Secondo quanto raccolto finora, intorno alle ore 5:10 di mercoledì 8 novembre 2023, un'automobile della polizia stava inseguendo un'altra vettura (probabilmente rubata), il fuggitivo ha poi urtato uno scooter facendo finire a terra il conducente.

Sul posto il 118 ha inviato l'automedica Golf 4 e ambulanze della Croce Bianca e Croce Verde Genovese, dopo i primi soccorsi sul posto il motociclista è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova per un politrauma.

L'incidente è avvenuto in direzione levante all'altezza dell'uscita di via delle Casaccie, la polizia locale ha disposto l'uscita obbligatoria in piazza Cavour per i rilievi e i necessari accertamenti. In sopraelevata sono anche intervenuti i vigili del fuoco. Inevitabili i disagi al traffico e le code nella prima parte di mattinata, alle ore 8 la riapertura completa in direzione levante.

Notizia in aggiornamento