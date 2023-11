Sopraelevata, si stacca un giunto: ancora caos e code

Ancora problemi in sopraelevata nella mattinata di mercoledì 8 novembre 2023. Prima il rocambolesco inseguimento della polizia stradale conclusosi con i fuggitivi a bordo di un'automobile rubata che hanno travolto uno scooter (un ferito grave in ospedale, a questo link la notizia), poi un guasto che ha causato nuove code in direzione levante.

Intorno alle ore 9:30, infatti, uno dei giunti trasversali che si trovano sulla carreggiata si è staccato, poco prima dell'uscita di piazza Cavour. La polizia locale è intervenuta sul posto con una pattuglia per restringere la carreggiata a una sola corsia, sul posto sono già presenti i tecnici del Comune per la sostituzione del giunto, ma si è creato inevitabilmente un 'imbuto' con auto incolonnate. Chi deve svoltare e uscire dalla sopraelevata verso Cavour, infatti, deve spostarsi sull'altra corsia e poi rientrare dopo il restringimento per prendere la rampa. Motivo per cui il traffico è andato in tilt.

I tecnici sono già al lavoro per risolvere il problema, ma al momento non sono noti i tempi di ripristino dell'intervento di sostituzione del giunto.