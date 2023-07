Doppio incidente in autostrada: traffico in tilt, motociclista intubato e ricoverato in codice rosso

Traffico in tilt verso l'ora di pranzo di giovedì 20 luglio per due incidenti stradali avvenuti rispettivamente sulle autostrade A10 e A7.

Il più grave è avvenuto verso mezzogiorno sulla A7 tra Bolzaneto e Busalla: un motociclista di 52 anni si è schiantato contro un camion e ha riportato lesioni al torace e diverse fratture a braccia e gambe. Sul posto la polizia stradale, la Croce Azzurra di Fegino e l'automedica Golf 2. Sedato e intubato, è stato portato in codice rosso - il più grave - all'ospedale San Martino di Genova. Ancora nel pomeriggio si registravano 3 km di coda in direzione Milano.

Più tardi, verso le 14, sulla A10 nel tratto tra Arenzano e Pra' (direzione Genova) un altro incidente stradale: un'automobilista di 45 anni è rimasta ferita. Sul posto la Croce Verde di Sestri e i vigili del fuoco. Anche in questo caso si registrano code tra Masone e Pra' e tra Arenzano e Pra', in direzione Genova.

In mattinata, sempre sulla A10, un altro motociclista portato in ospedale in codice rosso, dopo aver perso il controllo del mezzo ed essersi schiantato.