Schianto in A10, motociclista in rosso al San Martino

Schianto in autostrada nella mattina di giovedì 20 luglio, poco prima delle 9.

Un uomo ha perso, per cause ancora da accertare, il controllo della propria moto ed è rovinato a terra. Nella caduta non sarebbero coinvolti altri mezzi.

L'impatto al suolo è stato molto violento: il centauro ha riportato un trauma cranico, toracico e la probabile frattura di una spalla. È stato soccorso dai sanitari dell'automedica Golf5 e trasportato in codice rosso da un'ambulanza della Croce verde di Pegli.