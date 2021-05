Schianto nella notte a Borzoli, auto finisce contro un cancello

È successo in via Ferri, coinvolta una macchina su cui viaggiavano due persone, entrambe portate in ospedale

Incidente nella notte tra venerdì e sabato in via Ferri, e Borzoli, dove un’auto è andata a sbattere contro un cancello.

Lo schianto è avvenuto intorno alle 2. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno aiutato i due occupanti a uscire dall’abitacolo, e il 118.

Conducente e passeggero sono stati portati in ospedale, uno in codice rosso e uno in codice giallo. Accertamenti in corso sulla dinamica da parte della sezione Infortunistica della Locale.

Foto di archivio