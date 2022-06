Autostrade: incidente e cantieri, mattinata di code

Inizio di mattinata difficile, giovedì 16 giugno 2022, sul nodo autostradale genovese, dove sono segnalate code e rallentamenti tra traffico intenso, cantieri e un incidente stradale con un ferito, fortunatamente non grave. Problemi anche per chi viaggia in treno a ponente a causa di un problema tecnico sulla linea Ventimiglia-Genova.

La situazione più complicata è quella in A26: in direzione Genova si sono registrate lunghe code già dalle prime ore del mattino, poco dopo le otto hanno raggiunto gli otto chilometri di auto incolonnate tra il bivio A26/A7 Pedrosa Bettole e Masone; un altro chilometro di coda è segnalato verso nord, tra il bivio A26/A10 e Ovada.

Problemi anche sulla A7: quattro chilometri di coda tra Busalla e il bivio A7/A12 in direzione Genova a causa di un incidente avvenuto intorno alle 8, tamponamento con un ferito, che è stato soccorso in codice giallo dal personale del 118. Altri quattro chilometri di coda sono segnalati tra Vignole Borbera e Isola del Cantone, in questo caso per i lavori.

Traffico intenso, infine, sulla A10: code e rallentamenti segnalati intorno alle 8:30 tra Genova Aeroporto e il bivio A10/A7 Milano-Genova.