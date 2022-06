Treni: disagi e ritardi a causa di un guasto

Non solo code in autostrada, giovedì 16 giugno 2022 disagi anche per chi viaggia in treno.

Dalle ore 7 sulla linea Ventimiglia-Genova, il traffico ferroviario è rallentato a causa di un guasto ai sistemi di distanziamento automatico tra Pietra Ligure e Finale Ligure e tra Cogoleto e Genova Voltri. Sono segnalati ritardi fino ai 30 minuti,

È in corso l’intervento dei tecnici di Rfi per la risoluzione del problema, alle ore 8:30 del mattino il traffico risulta ancora rallentato.