Schianto bus-auto: un box distrutto e tre feriti

Schianto tra un autobus e un'automobile intorno alle ore 21 di mercoledì 8 marzo 2023 sull'Aurelia tra Rapallo e Ruta di Camogli, tre persone sono rimaste ferite, fortunatamente non in maniera grave.

Il bus, vuoto, ha impattato una vettura che stava parcheggiando in un box a bordo strada. Il violento urto, ha spinto l'automobile contro la parete del fabbricato causandone il crollo, mentre l'automobile è precipitata sul terrazzamento sottostante.

I tre occupanti sono stati estratti dalla squadra dei Vigili del fuoco di Rapallo, mentre la squadra di Chiavari è stata fatta intervenire per valutare che sotto le macerie non vi fosse rimasto nessuno. Sul posto anche il personale del 118, una persona è stata portata in codice giallo al San Martino, due invece a Lavagna in codice giallo e verde. Intervenute le ambulanze della Croce Bianca e dei Volontari Soccorso di Rapallo, sul posto anche l'automedica Tango 2.