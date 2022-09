Schianto tra due auto, donna all'ospedale in elicottero

Grave incidente nella prima mattina del 30 settembre sulla statale del Turchino.

Lo schianto è avvenuto all'altezza di Campo Ligure tra due auto che procedevano in direzione opposta. Secondo le prime informazioni, un'automobilista, che si stava dirigendo al lavoro verso Masone, sarebbe stata colpita in pieno da un veicolo che scendeva. Alla guida una donna che avrebbe perso il controllo del mezzo forse a causa di un malore.

Sul posto i vigili, per ricostruire la dinamica, la Croce Verde di Mele, la Croce Rossa di Masone e l'automedica Golf5. Una delle due donne rimasta gravemente ferita è stata trasportata in elicottero al San Martino, l'altra è stata portata in codice giallo al Villa Scassi dall'ambulanza di Mele.