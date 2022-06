Passeggera cade dalla moto in autostrada, grave al San Martino

Stava viaggiando a bordo di una moto come passeggera in autostrada, quando improvvisamente ha mollato la presa sui fianchi del conducente ed è caduta schiantandosi al suolo.

Il pilota ha proseguito per qualche metro trascinandola prima di accorgersi di averla persa. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì 15 giugno in A10, all'altezza di Arenzano in direzione Genova.

La signora, 40 anni, è stata schivata dagli altri veicoli per miracolo, e una volta fermatosi il traffico il pilota ha chiamato i soccorsi.

Sul posto è stato inviato l'elicottero del 112 Grifo da Albenga, il dottore ha prestato le prime cure alla donna che ha riportato diversi traumi ed è stata trasportata all'ospedale San Martino, dove ora si trova ricoverata in punto rianimo ma, secondo il 118, non sarebbe in pericolo di vita.