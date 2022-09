Auto di una pubblica assistenza contro scooter: due feriti

Incidente stradale ad Albaro nel pomeriggio del 7 settembre.

Per cause ancora da stabilire, l'auto di una pubblica assistenza e uno scooter si sono scontrati nella Rotonda Carlo Cereti, direzione via Francesco Pozzo, nel quartiere di Albaro.

I due motociclisti sono rimasti feriti: la donna è stata ricoverata in codice rosso e l'uomo in codice giallo, entrambi all'ospedale San Martino.

Sul posto la polizia locale per gestire la viabilità e il 118 con l'automedica per assistere i feriti.