Autostrade, due incidenti con quattro persone ferite

Tre persone sono rimaste ferite, per fortuna in modo non troppo grave, in un incidente, che si è verificato sull'autostrada A10 nel tratto compreso tra i caselli di Pegli e aeroporto poco prima delle 13 di lunedì 29 maggio 2023.

Sul posto sono intervenute, oltre all'automedica e alla polizia stradale, tre ambulanze, rispettivamente della Croce Bianca di Cornigliano, della Verde Pegliese e della Misericordia ponente.

Tre persone sono state trasferite in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Martino. La carreggiata è stata liberata in circa un'ora, ma si sono comunque registrati rallentamenti e una coda che ha raggiunto i due chilometri.

Qualche disagio anche tra Recco e Nervi, sempre per incidente: il ferito, un anziano, è stato portato anch'egli al San Martino in codice giallo dalla Croce Verde di Recco.