Geo Barents: la nave è arrivata a Genova, lo sbarco dei migranti

È arrivata a Genova e ha attraccato a Ponte Doria, nella mattinata di sabato 16 dicembre 2023, la Geo Barents. Dopo un lungo viaggio di oltre 1.200 chilometri la nave di ricerca e soccorso di Medici senza frontiere ha concluso il suo viaggio iniziando le operazioni di sbarco delle 36 persone salvate in mare al largo delle coste della Libia, in acque internazionali. Non erano mancate le polemiche da parte della ong per l'assegnazione di un porto così distante.

Si tratta di 36 migranti, tutti uomini adulti e provenienti per la maggior parte dal Bangladesh. Insieme allo sbarco saranno avviate le procedure di identificazione e profilassi, igiene, vestizione, cibo, poi le persone saranno trasferite in Piemonte. "Non sono segnalate particolari criticità sanitarie quindi le operazioni dovrebbero svolgersi celermente anche considerata l'assenza minori a bordo" spiegano dalla Croce Bianca Genovese, presente sul posto con Anpas per l'assistenza sanitaria e in particolare per la mediazione culturale con propri operatori.

L'ultimo sbarco della nave norvegese di Medici Senza Frontiere a Genova risale al mese di ottobre: 63 migranti erano arrivati in città e 19 erano stati accolti nell'hub di Voltri, dove attualmente sono ospitate circa 40 persone e si sta ultimando la predisposizione dei moduli abitativi.