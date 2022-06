Tre piccoli genovesi rappresenteranno l'Italia alle Olimpiadi di robotica

Saranno tre giovani talenti genovesi a rappresentare l'Italia alle Olimpiadi mondiali di robotica che si svolgeranno a Dortmund in Germania il prossimo mese di novembre. Elia, Matteo e Federico frequentano l'associazione culturale Ilab di Genova che ha sede nei locali del municipio Centro Est e hanno ottenuto il pass alle Olimpiadi nazionali che si sono svolte lo scorso 21 maggio a Verona. Nella categoria 'Robomission' hanno ottenuto il punteggio più alto e si sono aggiudicati la vittoria assoluta.

"La manifestazione World Robot Olympiad - ha spiegato l’associazione culturale no-profit Ilab sulla propria pagina Facebook - è una competizione internazionale di robotica che mira a suscitare, nei bambini e nei giovani, interesse per la scienza e la tecnologia. Permette a bambini e ragazzi, dai 6 ai 19 anni, di sviluppare le proprie abilità cimentandosi in competizione di robotica e coding al livello nazionale ed internazionale. Le sfide sono, a prescindere dalla categoria, sempre diversificate in base all’età dei partecipanti e con difficoltà crescenti a partire dalla 'kids' fino alla 'senior'

"Ringraziamo - conclude Ilab Genova - per il continuo supporto ricevuto il presidente del centro Est Andrea Carratù, i genitori che danno la possibilità ai ragazzi di coltivare le loro passioni e Arianna Viscogliosi per la costante fiducia e promozione dello sviluppo delle skills dei ragazzi del 21° secolo".

Anche il presidente Toti si è complimentato con i tre talenti genovesi: "Rappresenteranno l'Italia, bravi Elia, Matteo e Federico, che hanno sbaragliato la concorrenza alle qualificazioni nazionali con il robot che hanno costruito proprio a Genova, nei locali dell’associazione Ilab. Forza ragazzi, tutta la Liguria è pronta a tifare per voi".