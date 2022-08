Condannato il genovese arrestato a Bali

Nicola Di Santo è stato condannato da una corte indonesiana a 5 anni e 6 mesi di carcere con l'accusa di esser il mandante di una rapina ai danni di un ex socio in affari conosciuto proprio in occasione di un viaggio a Bali.

L'uomo è detenuto dall'11 novembre 2021 nelle celle sotterranee del commissariato Polsek di Kuta a Bali dove, secondo la sua legale Alessandra Ballerini, il ragazzo sarebbe in condizioni precarie di salute, obbligato a dormire sul pavimento e senza assistenza medica.

Poco dopo l'arresto, Di Santo ha raccontato anche di aver subito torture da parte della polizia indonesiana: sigarette spente sul corpo, percosse e altre pratiche umilianti. La famiglia ha fatto sapere che presenterà appello contro la sentenza e accusa l'ambasciata italiana in Indonesia di non aver fatto ancora nulla per il figlio.

Di Santo nel 2018 si era trasferito in Australia per motivi di lavoro, due anni dopo decide di andare a Bali per una vacanza e per valutare nuove opportunità lavorative. Il genovese arriva sull'isola nel 2020 per fermarsi solo qualche settimana, ma l'arrivo della pandemia lo obbliga a rimanere per un periodo più lungo, durante il quale conosce un altro italiano che vive li.

I due decidono di investire in una serie di business, tra cui una catena di ristoranti, ma dopo un anno i rapporti si incrinano e Nicola Di Santo decide di tornare in Italia. Poco prima però di prendere il volo per tornare nel suo paese, Nicola viene arrestato dalla polizia, che lo rinchiude in cella con l'accusa di aver ordinato una rapina ai danni dell'ex socio.

Il tribunale indonesiano ha ora condannato il ragazzo genovese, che sarà trasferito in una prigione di Stato. Sulla questione, lo scorso giugno, era intervenuto il senatore Gregorio De Falco, che aveva depositato un'interrogazione urgente in Parlamento, e il Consiglio regionale della Liguria che aveva votato all'unanimità una mozione per chiedere al Governo di riportare in Italia Nicola.