I bimbi del Gaslini pompieri per un giorno: la visita dei vigili del fuoco

I piccoli pazienti del Gaslini sono diventati pompieri per un giorno nell'ambito dell'evento Christmaspresent, nato dall'idea di Valentina, mamma di un bimbo che purtroppo è mancato lo scorso anno dopo una malattia.

Un invito a portare un dono per i bimbi ricoverati all'ospedale Gaslini di Genova ma soprattutto, un momento di serenità, sia per i più piccoli che per i genitori che, praticamente, vivono dentro una stanza in attesa di cure.

Anche i vigili del fuoco hanno fatto la loro parte ed insieme alla polizia di stato hanno arricchito l'albero di Natale e fatto visita ai bambini del reparto, facendoli diventare pompieri, indossando l'elmo da intervento.