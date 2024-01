Frane: strade chiuse ad Acquasanta, Ceranesi e Torriglia

Sono diverse le frane registrate sul territorio della regione a seguito dell'ondata di maltempo, che ha colpito la Liguria nelle scorse ore. Tra le principali segnalazioni, l'interruzione della viabilità in via Acquasanta, tra Genova e Mele, che, dopo il sopralluogo dei tecnici sull'area interessata dallo smottamento, rimane chiusa.

Rimane chiusa per la caduta di un masso sulla carreggiata anche la prima parte della strada provinciale 4, nel comune di Ceranesi; è presente un percorso alternativo.

A Sanremo, è previsto per oggi il sopralluogo dei tecnici del Comune sul muraglione crollato ieri mattina in via Martiri della Libertà, che ha obbligato a evacuare in via precauzionale una famiglia di cinque persone. Il crollo non ha causato feriti e la famiglia ha trovato una sistemazione in autonomia.

Tra le altre segnalazioni, la strada comunale della frazione Castello di Madrignano, nel comune di Calice al Cornoviglio, rimane transitabile a piedi; la SP333 nel comune di Uscio, all'altezza del civico 23 in via XXIV Maggio, è stata interessata nella giornata di sabato da una frana; i vigili del fuoco di Chiavari sono impegnati nella rimozione di un albero, che ostruisce la strada provinciale 62 nel comune di Torriglia, in località Casaleggio Obbi.