Frana via Acquasanta, la collina è ancora pericolante: la strada non riaprirà a breve

Non ci sono le condizioni per la riapertura immediata di via Acquasanta, la strada dell'entroterra del ponente - tra Voltri e Mele - interessata sabato 6 gennaio da una frana.

La situazione è complessa, per la via che porta nella frazione di Acquasanta: il versante franoso è ancora pericolante con massi appesi alla collina, dunque si pensa che non basterà una semplice rimozione del materiale sulla carreggiata. Questo è quello che emerge dopo le prime ore di sopralluogo di questa mattina a cura dei tecnici dell'ufficio geologico del Comune, affiancati successivamente da quelli del Municipio Ponente.

La viabilità alternativa

Complicata la situazione della viabilità perché, per non percorrere strade private e accidentate, occorre fare un giro molto più lungo di prima per raggiungere l'Acquasanta: "Consigliamo di passare per la strada delle Giutte - dice l'assessore municipale Davide Siviero - ovvero dal Turchino, che percorre un'estensione del percorso di una decina di chilometri. Rimane comunque attivo il collegamento ferroviario dalla stazione dell'Acquasanta. Per il resto sto compiendo sopralluoghi da ieri, in costante contatto con la polizia locale e l'assessorato alla Protezione Civile, per monitorare la situazione".

Quello dell'Acquasanta non è l'unico danno al territorio dopo il maltempo dei giorni scorsi: si sono riscontrati infatti problemi anche a Ceranesi e Torriglia.