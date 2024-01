Maltempo e pioggia battente: frane e strade chiuse, gli aggiornamenti

Il maltempo, con allerta gialla sul levante e pioggia battente, ha causato qualche frana sul territorio della città metropolitana di Genova, i vigili del fuoco sono stati impegnati in diverse situazioni tra la serata di venerdì 5 e le prime ore del mattino di sabato 6 gennaio 2024 e alcune strade sono state chiuse per la messa in sicurezza.

Nel comune di Rapallo è stata chiusa la strada per San Quirico d'Assereto all'altezza del bivio tra via del Castellino e via dei Poggi, il sindaco Carlo Bagnasco ha spiegato: "La frazione è raggiungibile esclusivamente da Montepegli. Ringrazio le forze dell’ordine e l’assessore Filippo Lasinio per essere prontamente intervenuti per monitorare la situazione e mettere in sicurezza l’area".

Movimento franoso anche in via Domenica Carli a Serra Riccò, strada chiusa al transito in prossimità del civico 1, il Comune di Serra Riccò spiega che, da e per Pontedecimo è necessario utilizzare il percorso in via Paolo Gennaro dalla frazione di Prelo.

Chiusura anche in via Bartolomeo Parodi tra Ceranesi e Pontedecimo per una frana.

Diversi interventi dei vigili del fuoco hanno inoltre riguardato l'entroterra del levante genovese e di Chiavari. Ad Avegno soprano via Colombo è stata chiusa all'altezza del civico 25, il Comune ha spiegato: "A seguito del movimento franoso verificatosi nel passo comunale 'salita Soprano', che ha interessato la sottostante via Colombo, per motivi di sicurezza è stato interrotto il transito veicolare e pedonale nel tratto indicato. Transito comunque assicurato ai mezzi di soccorso".

