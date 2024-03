Grossa frana investe la scuola: edificio inagibile, case evacuate

Tragedia sfiorata venerdì sera a Crocefieschi, quando una grossa frana si è staccata dalla collina verso le 20: il fronte ha investito la scuola primaria con un masso stimato di oltre trenta tonnellate che ha sventrato la parete dell'edificio scolastico entrando per circa due metri al suo interno. Prima di raggiungere il plesso, la grande pietra è passata in mezzo a due case sfiorando la chiesa.

È davvero solo un caso fortunato se nessuno è rimasto ferito.

I primi provvedimenti

I vigili del fuoco subito sul posto hanno precauzionalmente evacuato un'abitazione e interdetto l'accesso ad altre tre insieme con il campetto da calcio. Non è detto che nel corso della giornata di oggi non vengano presi altri provvedimenti simili. Anche l'edificio scolastico per ora - fa sapere l'amministrazione comunale - risulta inagibile.

Questa mattina, con la luce del giorno, inizia la conta dei danni: dopo ulteriori sopralluoghi del sindaco Filippo Bassignana, tecnici del Comune, geologo e vigili del fuoco, sono attese nuove valutazioni strutturali per la scuola, che ha subito ingenti danni, e per la stabilità della frana.

Nel frattempo anche la Regione Liguria segue con attenzione la situazione: "Siamo a disposizione dell'amministrazione comunale con la nostra protezione civile - dichiarano il presidente Giovanni Toti e l'assessore alla Protezione Liguria Giacomo Giampedrone -. Certamente la frana è dovuta alle piogge che sono cadute nei giorni scorsi e che, come sappiamo, possono determinare conseguenze sul terreno anche a distanza di giorni".

Nuova perturbazione in arrivo

Nelle prossime è previsto l'arrivo di una nuova perturbazione con possibili temporali forti che colpiranno soprattutto la parte del centro e ponente ligure dalla notte e per tutta la giornata di domani, domenica 3 marzo. Non è detto che non venga emessa un'allerta meteo: "I nostri previsori di Arpal sono al lavoro per l'emissione del primo bollettino della giornata, dopo le 12 - concludono Toti e Giampedrone -. Raccomandiamo prudenza a tutti i cittadini".

Quella di Crocefieschi è stata l'ultima - e la più grave - di una serie di frane che hanno coinvolto il territorio della Città Metropolitana: dopo le piogge dei giorni scorsi, ieri sono stati registrati altri smottamenti minori e un tratto di strada a Genova è stato precauzionalmente chiuso. Resta alta l'attenzione perché è prevista una nuova ondata di maltempo proprio nelle prossime ore.