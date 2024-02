Meteo Liguria, intensa perturbazione atlantica in arrivo

Schiarite, nubi e qualche pioggia, fanno da cornice a una Liguria in attesa di un'intensa perturbazione atlantica in transito domenica. Per tutti i dettagli ci affidiamo a Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com. Per eventuali allerte bisognerà attendere le valutazioni di Arpal.

"Fino a venerdì - spiega l'esperto - le condizioni atmosferiche sulla Liguria saranno caratterizzate dalla presenza di un'area depressionaria sull'Italia centro-meridionale, che manterrà una spiccata variabilità con schiarite alternate ad annuvolamenti, forieri di qualche pioggia o rovescio sparso, anche temporalesco in serata sullo spezzino".

"Sabato - prosegue Badellino - l'area depressionaria uscirà di scena e sulla Liguria si avranno maggiori schiarite, ma non durature. Dall'Atlantico infatti si starà avvicinando un'intensa perturbazione, che determinerà un nuovo peggioramento entro sera, con piogge e rovesci in intensificazione. Questa sarà causa di una domenica di maltempo diffuso, con piogge e rovesci anche abbondanti su tutta la regione, a tratti temporaleschi".

"Sono previsti accumuli abbondanti - precisa l'esperto - al mattino sul settore di ponente, dal pomeriggio sull'area di Genova e su tutto il levante. A fine giornata gli accumuli pluviometrici potrebbero superare i 100 mm sulle zone interne dell'imperiese, 60/80 mm sul savonese, circa 50 mm sul genovese e sullo spezzino".

"Soffieranno inoltre forti venti di Scirocco, con raffiche fino a 80-90km/h al largo, ma in attenuazione in serata. Lunedì la perturbazione si allontanerà verso est e il tempo sulla Liguria andrà gradualmente migliorando, con il ritorno di schiarite sempre più ampie", conclude Badellino.