Meteo, Toti: "Tornati a normalità, ma arriverà un'altra ondata di maltempo nel weekend"

Dopo il maltempo degli ultimi giorni, in Liguria si è tornati "più o meno" alla normalità: parola di Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, ai microfoni di "Pomeriggio di Radio 1".

"È caduta una pioggia diffusa su tutto il territorio, con una media di 70 millimetri e picchi di 120 che ha lasciato uno strascico di frane, vista anche la nostra morfologia delicata. Ci aspettiamo un'altra ondata di maltempo nel fine settimana, la cui entità però non è ancora ben definita".

Toti ha ricordato che la Liguria ha "investito moltissimo in questi anni nella messa in sicurezza del territorio, nella difesa costiera, nella pulizia e sistemazione dei corsi d'acqua. Il clima sta certamente cambiando e non va sminuito, per questo dobbiamo immaginare un territorio sempre più protetto e difeso da cambiamenti climatici anche repentini". Tuttavia, puntualizza, "i fenomeni dell'alluvione nella stagione delle piogge e della siccità in estate sono connaturati al nostro mondo. Poi, è senz'altro vero che l'uomo ci ha aggiunto una certa dose di sconsideratezza, costruendo troppo vicino a corsi d'acqua o montagne a rischio frane".

Nel frattempo, a proposito di danni del maltempo, proprio nel tardo pomeriggio di mercoledì 28 febbraio Anas ha terminato il disgaggio del materiale ritenuto instabile sulla strada statale del Turchino all'altezza di località Gnocchetto: ottenuto il parere favorevole del geologo, la viabilità della strada è in fase di riapertura a senso unico alternato.