Ennesimo guasto alla linea: circolazione dei treni nuovamente in tilt

Non c'è pace per i pendolari a Genova: all'indomani della riunione tra la Regione e i vertici di Rfi - in cui l'azienda si era impegnata a garantire l'efficienza dei servizi di prevenzione e manutenzione - nella mattinata di oggi, giovedì 23 novembre, si registra un nuovo guasto sulla linea con relativi ritardi e disagi.

In particolare, il guasto si è verificato tra Voltri e Cogoleto verso le 6,50. È stato richiesto l'intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa della circolazione ferroviaria, mentre i treni regionali hanno registrato ritardi fino a cinquanta minuti.

La circolazione è tornata regolare verso le 8,15.

Non è la prima volta che si registrano disagi e ritardi in questi giorni: ieri mattina altro guasto alla linea elettrica, senza contare gli svariati furti di rame e malfunzionamenti. Proprio nel, pomeriggio in Regione era stato convocato un incontro con i vertici liguri di Rfi per fare il punto della situazione e l'assessore Sartori aveva comunicato di aver ricevuto riscontri positivi in merito al massimo impegno dell'azienda per garantire l'efficienza dei servizi di prevenzione, manutenzione e pronto intervento in particolare nel nodo di Genova. Questa mattina, invece, nuovamente disagi.

Da ricordare, inoltre, che domani sera torna il blocco totale della ferrovia tra Sestri Ponente e Cogoleto, per tutto il weekend, causa lavori. I treni saranno sostituiti da bus (qui la guida).