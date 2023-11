Caos treni, vertice Regione-Rfi: "Massimo impegno per prevenire guasti e ridurre i disagi"

Un'altra mattinata di caos per i pendolari genovesi a causa di un guasto alla linea elettrica tra le stazioni di Principe e Sampierdarena. Dopo gli svariati furti di rame e malfunzionamenti, ancora una volta i viaggiatori hanno dovuto fare i conti con ritardi, cancellazioni e disagi.

Nel corso della giornata l'assessore regionale ai Trasporti Augusto Sartori ha convocato un incontro con i vertici liguri di Rfi per fare il punto della situazione: "Ho avuto dall'azienda riscontri positivi - spiega - in merito al massimo impegno per garantire l'efficienza dei servizi di prevenzione, manutenzione e pronto intervento presenti sulla rete ligure, in particolar modo nel nodo di Genova”.

In merito ai frequenti furti di rame che ultimamente hanno causato altri disagi, Rfi ha reso noto che sono in corso azioni congiunte con la Polfer per intensificare la sorveglianza delle linee. L'azienda ha anche attivato nelle ore notturne squadre di pronto intervento dedicate sia alla sorveglianza della rete che al pronto ripristino degli impianti danneggiati in conseguenza dei furti.

"Ho avuto inoltre conferma del fatto che sta proseguendo l'attività investigativa finalizzata all'individuazione dei responsabili" aggiunge Sartori, che ha poi incontrato i rappresentanti delle associazioni dei pendolari liguri illustrando loro le novità tariffarie e gli sconti previsti per il 2024 per il traffico ferroviario regionale.