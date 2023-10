Chiusura totale ferrovia e bus sostitutivi: dove trovare gli orari e le fermate (e i tempi raddoppiano)

Circolazione treni totalmente sospesa sulla tratta Cogoleto-Sestri Ponente nei prossimi weekend, a cominciare da domani sabato 28 ottobre, per realizzare il quadruplicamento Voltri-Sampierdarena. Saranno messi a disposizione bus sostitutivi, ma come consultare gli orari, le fermate, e capire quanto costano?

Quando chiude la ferrovia

Innanzitutto ricordiamo le date: nei prossimi fine settimana, 28- 29 ottobre, 4-5, 11-12, 18 -19, 25-26 novembre e 2-3 dicembre, la circolazione dei treni sarà sospesa tra Cogoleto e Sestri Ponente/Aeroporto, con modifiche alla circolazione dei treni regionali e Intercity.

I treni regionali Milano-Savona/Imperia/Ventimiglia, La Spezia/Sestri Levante/Genova-Savona/Imperia/Ventimiglia e tra Voltri e Nervi subiranno cancellazioni totali o parziali tra Savona/Cogoleto e Genova e saranno sostituiti con bus con modifica dell’orario di partenza e una diversa numerazione rispetto a quella originale.

In particolare i treni intercity delle relazioni Ventimiglia/Savona/Genova-Milano e Ventimiglia/Savona/Genova-Roma subiranno variazioni di orario e non circoleranno tra Genova e Savona prevedendo un servizio sostitutivo con bus nel tratto interrotto; sono interessati dalle variazioni anche alcuni collegamenti dei giorni 27 ottobre, 3, 10, 17, 24 novembre e 1 dicembre 2023.

Come trovare gli orari e le fermate dei bus sostitutivi

Ma come destreggiarsi con i bus sostitutivi? È bene sapere che gli orari si possono consultare su trenitalia.com, esattamente come quando si cerca un treno.

Si inserisce partenza, destinazione e orario, dopodiché verrà fornito l'elenco dei bus che è possibile utilizzare. Certo, i tempi si allungano e non di poco. Per fare due esempi, se da Cogoleto si vuole raggiungere Sestri Ponente, con un normale treno regionale sono necessari circa 25 minuti, mentre con il bus stando al sito di Trenitalia se ne impiegheranno 50, il doppio. Idem per andare da Arenzano a Voltri: se con il treno si andava dai 7 ai 9 minuiti, con l'autobus occorreranno 19 minuti.

A non cambiare, invece, è il prezzo del biglietto: sempre 3,30 euro nel primo caso, sempre 2,60 euro nel secondo.

Ma attenzione, perché anche le fermate non sono scontate e non sempre sono in prossimità delle stazioni ferroviarie: per capire dove passerà il bus sostitutivo è necessario cliccare su "Dettagli".

Prendendo sempre ad esempio il tragitto da Cogoleto a Sestri Ponente, si scopre sul sito di Trenitalia che le fermate sono situate in queste postazioni:

COGOLETO Fermata ATP Lungomare S. Maria fronte Ag.Immobiliare

ARENZANO Fermata ATP Lungomare Stati Uniti fronte bar

GENOVA VOLTRI Fermata AMT Verità/Voltri FS

GENOVA PRA Fermata AMT Prà 7/FS

GENOVA PEGLI Fermata AMT Lungomare 1/FS Musei Pallavicini

GENOVA SESTRI PONENTE Fermata AMT Puccini Aeroporto. Altezza ascensore FS

Ed ecco le fermate per chi viaggia in senso opposto, da Sestri Ponente a Cogoleto:

GENOVA SESTRI PONENTE Fermata AMT Puccini 1 - Sestri FS/Aeroporto;

GENOVA PEGLI Fermata AMT Via Lungomare di Pegli Stazione FS;

GENOVA PRA Fermata AMT Prà 3/FS;

GENOVA VOLTRI Fermata AMT Via Verità Altezza Tabaccheria;

ARENZANO Fermata ATP Lungomare Stati Uniti Arenzano Centro

COGOLETO Fermata ATP Santa Maria angolo Piazza Agnese

Attenzione anche ai cambi, che comunque sono correttamente segnalati sul sito: non sempre i bus effettuano tutte le fermate della tratta, dunque specialmente chi viaggia verso ponente deve fare attenzione a controllare che la sua fermata sia presente nell'elenco. Il rischio che si corre è di essere portati troppo a ponente (nel savonese) e di dover poi tornare indietro. Almeno fino a Cogoleto, sarà possibile farlo in treno.