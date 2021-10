Coppia di 60enni truffa un'anziana donna e la convince a versare 30mila euro

I carabinieri della stazione di Genova - Forte San Giuliano, al termine di un’accurata indagine, hanno identificato e denunciato una coppia di coniugi genovesi.

È iniziato tutto quando una signora di 75 anni ha denunciato di aver conosciuto due individui sui 60 anni che avevano fatto finta di essere mediatori tra la donna e il Comune di Genova, convincendo la vittima a versare - in più occasioni - la somma complessiva di 30mila euro.

Quella cifra, serviva, secondo i due truffatori, a sanare alcuni presunti debiti dell'anziana per la fruizione di un passo carrabile di un immobile di proprietà della stessa. Ma era tutto inventato, e dopo essersi accorta della truffa la 75enne ha sporto denuncia ai carabinieri. I due 60enni (l'uomo era già pluripregiudicato) sono stati così denunciati per concorso in truffa aggravata.