Pitone finisce per strada e muore investito

Un altro pitone è stato recuperato a Genova, questa volta nel quartiere di Cornigliano, dai volontari dell'Enpa. A inizio settembre un altro serpente era stato trovato a Sampierdarena, poi era stato riconsegnato al proprietario che aveva esibito regolare documentazione. Questa volta però non sarà possibile, perché il pitone è morto dopo essere stato investito da un'automobile. L'animale era stato segnalato ai vigili del fuoco da alcuni cittadini che l'avevano notato sulla carreggiata.

"Nonostante non sia propriamente il nostro target perché si tratta di un animale esotico e non di un selvatico - spiega Enpa Genova sui propri canali social -, i nostri volontari sono prontamente corsi a Cornigliano, ma per il pitone non c'era più speranza:era già morto. Purtroppo,la tempestività del nostro intervento non è bastata per salvarlo. Ricordiamo a tutti quanto sia importante prendersi cura dei propri animali e delle attrezzature a loro dedicate. Nel caso dei serpenti parliamo di terrari".

Non è la prima volta, come detto, che avvengono ritrovamenti del genere, un pitone era già stato trovato a Cornigliano nell'ottobre del 2021, ma anche negli anni precedenti non erano mancati episodi simili tra Marassi un paio di volte e anche a Molassana. L'ultimo caso a Sampierdarena il mese scorso.