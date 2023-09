Ritrovamento choc: un pitone a Sampierdarena, l'appello

Un pitone a Sampierdarena. Non è il titolo di un film, ma il curioso ritrovamento fatto nella giornata di lunedì 4 settembre 2023 vicino al centro commerciale della Fiumara. La segnalazione è stata fatta alle guardie zoofile dell’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) di Genova da una commerciante terrorizzata, si tratta di un pitone reale ed è stato portato al Cras di Campomorone dell'Enpa.

La sezione genovese dell'Ente nazionale protezione animali ha pubblicato sulla propria pagina Facebook la foto del serpente, insieme a un appello: "Se qualcuno lo riconoscesse - si legge - ci contatti il prima possibile". Il numero di telefono dell'associazione è 010.721.21.78. Non si sa se l’esemplare, piccolo e molto deperito, sia fuggito a chi lo deteneva o sia stato abbandonato. Vverrà restituito solo previa esibizione di regolare documentazione.

Non è la prima volta che avvengono ritrovamenti del genere, un pitone era stato trovato anche a Cornigliano nell'ottobre del 2021, ma anche negli anni precedenti non erano mancati episodi simili tra Marassi un paio di volte e anche a Molassana. Enpa Genova, nelle ultime ore, aveva segnalato anche il ritrovamento di quattro ricci neonati, stanati in un giardino da un cane. La proprietaria, stupita, si è subito attivata per portare i riccetti al centro recupero animali selvatici di Campomorone.