Ritrovamento shock a Cornigliano: un pitone sul marciapiede

Un giovane pitone è stato avvistato questa mattina da un residente in via Romolo Gessi, vicino a via Cornigliano.

L'uomo, non credendo ai suoi occhi, si è rivolto alla Croce Bianca di Cornigliano, la cui sede è poco distante dal luogo del ritrovamento. Accerchiato da un po' di persone, il serpente è rimasto immobile e così i soccorritori hanno potuto infilarlo in una scatola in attesa dell'intervento nucleo Cites dei carabinieri specializzato in questo tipo d'interventi.

I militari cercherannno anche di capire se si tratti di un abbandono o se, per motivi da chiarire, il pitone possa essere invece scappato al suo proprietario. Meno di dieci giorni fa un altro serprente, in quel caso un esemplare di Elaphe Guttata, è stato trovato nel giardino di un'enoteca alla Foce e ricoverato, dopo l'intervento dei vigili del fuoco e della guardia zoofila Lorenzo Termanini, al Cras di Campomorone.