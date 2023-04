I comitati del ponente si ribellano: "I 25 milioni di euro di fondi tornino a lungomare Canepa"

C'erano una volta 25 milioni di euro destinati a Sampierdarena e in particolare a lungomare Canepa. I soldi avrebbero dovuto finanziare la copertura della strada, dando sollievo soprattutto ai cittadini che vivono vicini alla strada.

Però ultimamente quei fondi - complici anche alcune criticità emerse nel tempo - sono stati dirottati verso il Waterfront di Levante: i Comitati del Ponente Uniti non ci stanno e, dopo essersi già fatti sentire negli scorsi mesi, questa volta insieme, in un unico coordinamento che va da Pra' a Sampierdarena, tornano a chiedere all'amministrazione di rispettare interamente i patti, senza procedere con progetti 'al ribasso' rispetto a quanto inizialmente deciso. "Ancora una volta - scrivono in una nota congiunta - vogliamo solo che vengano mantenuti gli accordi. Chiediamo che i fondi destinati a Sampierdarena e nello specifico, 25 milioni di euro, tornino a lungomare Canepa e finanzino la copertura della tangenziale così come richiesto dalla cittadinanza".