Copertura di lungomare Canepa in forse, Piciocchi: "Sono emerse criticità, dobbiamo decidere cosa fare"

Copertura di lungomare Canepa in forse: se circa un anno fa era arrivato il via libera dal governo per il finanziamento dell'opera, una decina di giorni fa la "doccia fredda" con l'ipotesi di spostare 25 milioni dal progetto di Sampierdarena al Waterfront di Levante.

Si è tornati a parlare dell'argomento in consiglio comunale, con un'interrogazione presentata dai consiglieri Alessio Bevilacqua (Lega), Monica Russo (Pd) e Ariel Dello Strologo (Genova Civica), che hanno chiesto lo stato d'arte della copertura.

"È un progetto molto impegnativo su cui stiamo lavorando e valutando anche delle diverse soluzioni - ha risposto il vicesindaco Pietro Piciocchi - ma sempre nella logica di realizzare una potente opera di mitigazione perché lungomare Canepa ne ha grandemente bisogno e di questo siamo consapevoli".

Non mancano i "ma": sono emerse infatti criticità "che non possiamo nascondere e che riguardano i costi". In sintesi, il Comune aveva ipotizzato 40 milioni ma si è arrivati a ben oltre 50. I problemi emersi, spiega Piciocchi, "riguardano le interferenze, perché lungomare Canepa vede nel sottosuolo una fitta rete e intreccio di sottoservizi; c’è un problema di altezze, perché di fatto devono transitare trasporti eccezionali e quindi occorre un franco di oltre otto metri. Quindi ci sono degli aspetti critici che dobbiamo valutare con i progettisti e lo faremo nei prossimi giorni per decidere definitivamente cosa fare di quest’opera".

Dunque l'amministrazione deciderà il da farsi prossimamente, con il rischio che l'opera possa saltare. "Voglio però rassicurare - continua Piciocchi - che se dovesse tramontare l’ipotesi della copertura per ragioni tecniche comunque realizzeremo qualcosa di molto importane e anche gradevole esteticamente. Ricordo che il lungomare Canepa lo stiamo rivalutando in un contesto molto più ampio che è quello della grande visione che Renzo Piano ha della città, di questo collegamento, di questo grande parco lineare che di fatto da lungomare Canepa dovrebbe arrivare fino a piazzale Kennedy, al Waterfront di Levante integrando più delegazioni con il denominatore comune del verde".