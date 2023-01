Lungomare Canepa perde 25 milioni di fondi, che vanno al Waterfront

È netta la posizione di Michele Colnaghi, presidente del Municipio II Centro Ovest, così come quella del Comitato Lungomare Canepa, entrambi contrari allo spostamento di 25 milioni di fondi dal progetto per la copertura di lungomare Canepa al Waterfront di Levante in piazzale Kennedy.

In sintesi l'amministrazione comunale avrebbe deciso di spostare 25 milioni riguardanti il Pui Sampierdarena sulla Foce, "soldi che erano destinati a mitigare i disagi dei sampierdarenesi riguardo la superstrada a sei corsie di lungomare Canepa sorta a pochi metri dalle case", spiega Colnaghi.

"Avevo espresso (forse per primo?) il mio disappunto - prosegue il presidente del Municipio - riguardo questa vicenda durante la commissione sul bilancio e il consiglio (che si può comodamente trovare online), sono entrato apertamente in contrasto e in modo determinato con un consigliere di Vinci Genova del Centro Ovest, che asseriva che i soldi ovunque fossero stati spesi in città andavano bene".

"I soldi che sono previsti per mitigare i disagi di San Pier d'Arena riguardo la super strada di lungomare Canepa (40 milioni) devono essere usati per intero a questo scopo - insiste Colnaghi -, non accetto che vengano presi e spostati su altre zone dove sono già previsti fiori, passeggiate mirabolanti, canali per le barchette e corniciette. Quei soldi erano destinati a mitigare un nostro grosso problema e per quello devono essere utilizzati, è impensabile vengano usati per rendere più piacevoli le aree della 'Genova bene'".

"Ora attendiamo di vedere cosa è stato studiato dal Comune riguardo a lungomare Canepa e, se le soluzioni previste per 15 milioni non ci soddisferanno, pretenderemo che quei 25 milioni restanti siano usati in modo corretto per mitigare quel problema", conclude Colnaghi.

Incurante della pioggia, domenica 8 gennaio una componente del Comitato lungomare Canepa ha effettuato un sopralluogo in piazzale Kennedy per vedere con i propri occhi l'area a cui sarebbero stati destinati i 25 milioni, stornati dal progetto di copertura dell'arteria stradale sampierdarenese.