Lieve miglioramento per il giovane lupo ferito: lunedì l'intervento per una grave frattura

Era stato trovato in gravi condizioni a febbraio nei pressi di Moconesi, il giovane lupo per cui non c'erano inizialmente molte speranze, ma che adesso sembra essere leggermente migliorato.

A fornire l'aggiornamento, Enpa Genova che lo ha recuperato e curato in questi giorni: "Stiamo combattendo contro l'infezione a suon di medicazioni quotidiane e terapie antibiotiche". È da diversi giorni che il lupo mangia, e questo non è poco, anche perché cominciano a esserci i presupposti per affrontare un intervento chirurgico essenziale, programmato per lunedì.

"La frattura è davvero orribile - continua Enpa - e la situazione purtroppo non è rosea: incrociamo tutti le dita per lui e auguriamogli il meglio".

Il giovane lupo, di sesso maschile, era stato trovato in condizioni critiche: estremamente magro, denutrito e debilitato, debole e affetto da rogna ma soprattutto con una gravissima frattura multipla (con relativa ferita e brutta infezione) al gomito della zampa anteriore destra, che coinvolge tutta l'articolazione e che risale probabilmente a diversi giorni prima del ritrovamento. Adesso dovrà lottare ancora, ma con qualche speranza in più.