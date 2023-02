Cucciolo di lupo ferito soccorso dall'Enpa: è in gravi condizioni

Ricovero inaspettato sabato, quando l'Enpa Genova, con l'aiuto della Regione, ha recuperato un giovane lupo che si aggirava da qualche giorno nei pressi di Moconesi.

Si tratta di un maschio immaturo, e le sue condizioni sono apparse subito critiche: estremamente magro, denutrito e debilitato, debole e affetto da rogna ma soprattutto presentava una gravissima frattura multipla (con relativa ferita e bruttissima infezione) al gomito della zampa anteriore destra, che coinvolge tutta l'articolazione e che risale probabilmente a diversi giorni fa.

"Cercheremo di stabilizzarlo - ha fatto sapere Enpa - per valutare il da farsi, ma la situazione per lui è davvero molto brutta: siamo comunque pronti a fare tutto il possibile, e abbiamo già cominciato tutte le terapie del caso. Incrociamo le dita per lui"