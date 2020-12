Compra la marmitta del motorino su internet, ma il venditore sparisce

I carabinieri della stazione di Chiavari, a conclusione di accertamenti scaturiti da una querela presentata da un residente del posto, hanno denunciato per il reato di truffa un cittadino italiano nato e residente a Crotone.

L'indagato, dopo aver ricevuto dal denunciante due versamenti sulla propria Postepay, per un totale di 270 euro, inerente alla vendita di una marmitta per ciclomotore inserzionata su un sito internet, non ha provveduto alla relativa consegna.

Truffe di questo tipo sono piuttosto frequenti, per questo conviene evitare di fare acquisti online al di fuori delle piattaforme di e-commerce, ricaricando carte Postepay.