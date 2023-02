Centro Anidra aggiudicato all'asta per 220mila euro

È stato aggiudicato all'asta, per la cifra di 220mila e 500 euro, il complesso del Centro Anidra in località Stibiveri a Borzonasca. Era stato messo in vendita in seguito alla morte di Roberta Repetto, uccisa dalle metastasi di un tumore dopo l'asportazione di un neo sul tavolo della cucina del centro e curata per due anni con tisane zuccherate e meditazione. La vicenda ha portato alle condanne a tre anni e quattro mesi ciascuno il "santone" del centro olistico Anidra, Paolo Bendinelli, e il medico bresciano Paolo Oneda. Il processo per Maria Teresa Cuzzolin sarebbe invece dovuto iniziare martedì 31 gennaio 2023, ma è stato rinviato all'11 luglio 2023. È accusata di circonvenzione di incapace per le somme donate da Repetto al centro.

La base d'asta era di 294mila euro, il nome dell'acquirente non è stato al momento reso noto. Si tratta della quarta asta giudiziaria dall'inizio della vicenda, lo scorso 16 giugno era stata annunciata la vendita a persone vicine al centro, successivamente però erano sorti problemi per il mancato pagamento del saldo prezzo. Il giudice aveva quindi revocato l'aggiudicatario e disposto la rimessa in vendita alle stesse condizioni.

Il complesso comprende un fabbricato ad uso turistico ricettivo, articolato su due piani, costituito di quattro unità, un fabbricato diruto, su due piani; un fabbricato di nuova costruzione destinato alla promozione, commercializzazione e gestione dell’attività agricola, composto da tre corpi e infine diversi terreni.

In memoria di Roberta Repetto nascerà l’associazione a promozione sociale "La pulce nell'orecchio", con il proposito di prevenire e contrastare la violenza di genere di ogni forma e tipo, tenendo in particolare riguardo il fenomeno della violenza psicologica. Ad annunciare la costituzione formale il prossimo 22 febbraio è stata la sorella di Roberta, Rita.