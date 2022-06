Venduto all'asta il centro Anidra di Borzonasca: "Le nostre attività potranno continuare"

Sono stati venduti a seguito di asta giudiziaria i terreni e gli immobili del centro Anidra di Borzonasca, coinvolto nell'inchiesta sulla morte di Roberta Repetto, 40 anni, che - secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini - sarebbe stata lì operata per togliere un nevo su un tavolo da cucina, senza anestesia né esami né terapia post operatori. L'area è stata ceduta per una somma di 220.050 euro.

"Questa notizia ci rende felici – commenta Francesca Cambi, portavoce del centro Anidra – in quanto, con l’acquisto dei terreni e dei fabbricati da parte di persone a noi vicine, viene garantita la continuità del nostro lavoro e del nostro impegno, adesso e per gli anni a venire. Pertanto, le numerose attività che si svolgono al centro Anidra continuano e continueranno regolarmente senza alcun tipo di interruzione".

E poi ancora: "Ringraziamo chi ha deciso di presentare l’offerta poiché questa acquisizione consentirà a tutti coloro che lavorano qui, ai soci e agli ospiti, di continuare le loro attività adesso e in futuro a tempo indeterminato".

Per quanto riguarda i fatti che hanno toccato il centro, "è opportuno ricordare che eventuali responsabilità penali sono personali, non riguardano e non possono riguardare la vita di tante persone che qui lavorano con onestà e sacrificio".

Per la vicenda di Roberta Repetto sono accusati di omicidio volontario il 'santone' del centro, Paolo Bendinelli, il medico Paolo Oneda e la psicologa Paola Dora. L'amministratore delegato Teresa Cuzzolin è stata invece indagata per circonvenzione di incapace insieme a Bendinelli, accusato anche di maltrattamenti e violenza sessuale.