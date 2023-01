Donazioni al centro Anidra, rinviato il processo per circonvenzione di incapace

Il processo per Maria Teresa Cuzzolin, che sarebbe dovuto iniziare oggi, martedì 31 gennaio 2023, è stato rinviato all'11 luglio 2023 in attesa delle motivazioni della sentenza relativa alla condanna di primo grado per omicidio colposo di Paolo Bendinelli e Paolo Oneda.

Cuzzolin è la ex legale rappresentante del Centro Anidra di Borzonasca dove fu operata per un neo Roberta Repetto, poi morta dopo essere stata curata per un melanoma con delle semplici tisane.

"La famiglia Repetto è fiduciosa che tali motivazioni arriveranno al più presto e rimane determinata a continuare a fare luce sulla terribile tragedia che li ha colpiti", commenta la sorella di Roberta, Rita.