I dati Istat: Genova perde abitanti, quasi seimila in meno in un anno

Il Comune di Genova ha perso 5.722 abitanti nel corso del 2021, passando dai 566.410 del primo gennaio 2021 ai 560.688 del primo gennaio 2022, pari a un calo dell'1,01%. Il dato emerge da una rilevazione Istat e viene presentato dalla Cgil.

Marco De Silva, responsabile dell'ufficio economico per Cgil Genova e Liguria, spiega: "Se prendiamo, ad esempio, l'arco di tempo che va dal primo gennaio 2017 al 1 gennaio 2022, il Comune di Genova ha perso qualcosa come 22.913 abitanti (-3,93%), in pratica l'equivalente della popolazione di Arenzano e Recco messa insieme".

"L'unica soluzione per fermare questa emorragia è più lavoro e di qualità - osserva Igor Magni, segretario generale della Camera metropolitana del lavoro - il calo demografico dei genovesi non è compensato nemmeno dai migranti: aumentano gli anziani e la popolazione diminuisce, le condizioni perfette per la stagnazione economica. Occorrono maggiori investimenti su lavoro, scuola e formazione, servizi e infrastrutture che creino le condizioni affinché i giovani decidano di restare e magari ne arrivino altri".

Il tema degli abitanti di Genova èstato recentemente stato affrontato anche dal sindaco Marco Bucci che, a più riprese aveva parlato smentito i dati secondo cui Genova si sta spopolando, il primo cittadino aveva citato alcune statistiche elaborate analizzando le celle telefoniche e aveva poi presentato altri dati a sostegno della propria tesi anche durante un incontro con i cittadini nel centro storico.