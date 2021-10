Per Bucci il calo demografico non c'è: "A Genova 650mila persone, lo dicono le celle telefoniche"

Dopo verifiche durate due anni. Le statistiche non sono ancora state pubblicate

Non è vero che Genova si sta spopolando. Almeno secondo quanto emerso da una nuova statistica elaborata analizzando le celle telefoniche. "Dopo quasi due anni di verifiche delle persone che sono a Genova, attraverso le celle telefoniche, possiamo dire che ci sono sicuramente più di 650 mila persone". A dirlo, a margine della demolizione della diga di Begato, il sindaco di Genova Marco Bucci, rispondendo a una domanda sul calo demografico.

"Tra qualche mese saremo in grado di pubblicare tutte le statistiche - ha spiegato - ma ci sono molti domiciliati che sfuggono dall'anagrafe dei residenti. Stiamo mettendo a punto un nuovo sistema per contare le persone sul territorio, come stanno facendo anche Milano e Torino. Se crescono i posti di lavoro, il commercio, e i ristoranti sono pieni vuol dire che ci sono più persone di quelle che pensavamo".