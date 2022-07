Caldo, Arpal: "Ancora giornate con condizioni di disagio fisiologico"

Secondo i bollettini sulle ondate di calore del ministero della Salute, a Genova viene attribuito il livello 1 di pre-allerta con bollino giallo per la giornata di giovedì 7 luglio 2022. Bollino verde invece venerdì 8 e sabato 9 luglio. Ma secondo l'ultimo bollettino di Arpal, anche nei due giorni da bollino verde dovremo fare i conti con disagio fisiologico per caldo.

Previsioni meteo Liguria giovedì 7 luglio 2022

Nelle ore centrali e fino a circa metà pomeriggio si rinnovano le condizioni di instabilità con possibili rovesci o temporali anche moderati, più probabili sui rilievi alpini e appenninici. I fenomeni potranno essere localmente accompagnati da colpi di vento. In serata venti settentrionali moderati con rinforzi intorno ai 40-50 km/h sul centro della regione. Permangono condizioni di disagio fisiologico per caldo su ABC, in particolare nei centri urbani e nelle valli interne.

Previsioni meteo Liguria venerdì 8 luglio 2022

Venti forti (50-60 km/h) e rafficati dai quadranti settentrionali su parte orientale di A e B, tra moderati e forti (40-50 km/h) altrove, in progressiva attenuazione da metà giornata. Ancora condizioni di disagio fisiologico per caldo su ABC, in particolare nei centri urbani e nelle valli interne. Mare localmente e temporaneamente molto mosso sulle coste di A in mattinata.

Previsioni meteo Liguria sabato 9 luglio 2022

Nelle prime ore della giornata venti settentrionali fino a moderati con locali rinforzi sul centro della regione. Locale disagio per caldo nei centri urbani e nelle valli interne poco ventilate.

La suddivisione del territorio regionale