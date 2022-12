Frana in via Bavari, strada chiusa

È stata chiusa intorno alle ore 22 di venerdì 23 dicembre 2022 via Bavari, tra la nuova galleria e il bivio per Davagna, a causa di una frana che ha coinvolto un muraglione.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale per le necessarie verifiche.

Il traffico è stato quindi deviato sulla strada di sponda destra del Bisagno, in entrambe le direzioni di marcia, fino a quando non saranno finiti gli accertamenti e la messa in sicurezza della zona.