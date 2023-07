A12, ripartiti i lavori in galleria: corsa contro il tempo per riaprire oggi

Dopo gli accertamenti della magistratura di ieri, giovedì 13 luglio, è corsa contro il tempo per riaprire entro oggi la galleria Monte Giugo tra Recco e Nervi sulla A12, interessata dall'incendio di un pullman domenica scorsa.

Il rogo aveva necessitato di un complicato intervento dei vigili del fuoco per essere domato e i tecnici di Aspi si erano messi da subito al lavoro per ripristinare la galleria con una task force che ha lavorato h24, ma nei giorni scorsi è arrivato il sequestro della magistratura, con l'incubo di una chiusura più prolungata del previsto. Nel frattempo, il traffico scorre su una sola corsia in entrambi i sensi dunque si sono registrate code chilometriche fin da domenica e il timore è di vivere un weekend "di fuoco" con un concreto rischio di blocco del traffico sia in A12 sia sulla viabilità ordinaria, com'è successo in questi giorni.

Ieri, dopo gli accertamenti, la Procura ha dato parere positivo alla ripresa dei lavori, che dunque sono ripartiti con l'obiettivo di ripristinare entro oggi due corsie verso Livorno e una verso Genova. "Speriamo che entro domenica possa riaprire anche la quarta corsia” hanno commentato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone in merito ai lavori nella galleria Monte Giugo sull’autostrada A12, tra Recco e Genova Nervi.

Subito dopo il via libera ai lavori, Aspi si è attivata per eseguire gli interventi necessari a riaprire una corsia all'interno della galleria nel minor tempo possibile. Le lavorazioni richiedono tra le 16 e le 18 ore. L'azienda ha messo in campo il massimo delle forze, con cinquanta persone tra tecnici e operai, 10 piattaforme elevatrici, 4 carrelloni, 3 mezzi per il lavaggio della volta e 10 furgoni.