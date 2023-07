Incendio pullman in A12, galleria sequestrata: slitta la riapertura, ancora code chilometriche

È stata sequestrata dalla Procura la galleria Monte Giugo, quella interessata dall'incendio del pullman domenica scorsa: e così, nonostante lo spiegamento di mezzi e uomini da parte di Aspi per riaprirla in pochi giorni (si stimava domenica entro le 12), lavorando h24, i tempi con tutta probabilità si allungheranno ulteriormente.

Il sopralluogo è previsto per giovedì pomeriggio: si ritiene necessaria una verifica anche sulle conseguenze dell'incendio sulla struttura. Proprio la Procura aveva aperto un fascicolo per incendio e lesioni colpose a carico di ignoti. Alla guardia di finanza l'incarico di acquisire tutta la documentazione per capire se la galleria fosse stata oggetto di proroga ministeriale sull'adeguamento alla direttiva europea (i lavori erano stati completati con tanto di esecuzione di collaudo). La stessa finanza si era occupata anche del crollo del ponte Morandi e, un anno dopo, del fascicolo sui presunti falsi report dopo il cedimento della galleria Bertè sulla A26.

Una situazione dunque, quella delle lunghe code tra Recco e Nervi, che sembra destinata a non risolversi nell'immediato, ed è rischio caos: si prevedono infatti ancora grandi disagi agli automobilisti che si devono spostare nel levante. Oggi, mercoledì 12 luglio, non sarà da meno: poco dopo le 7,30 del mattino si segnalavano già 2 km di coda in entrambe le direzioni.