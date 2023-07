Pullman in fiamme in autostrada: tratto riaperto, 37 persone in ospedale

Tratto chiuso e traffico bloccato nel tardo pomeriggio di domenica 9 luglio sull'autostrada, tra Recco e Nervi in entrambe le direzioni, a causa di un pullman che ha preso fuoco mentre si stava dirigendo verso Genova. In serata, dopo le 22,30, l'autostrada è stata riaperta - sempre in entrambe le direzioni - con 4 km di coda e il traffico verso Genova che scorre su una corsia in deviazione nella carreggiata opposta, per consentire le verifiche all'interno della galleria da parte di tecnici specializzati.

Decine di persone intossicate: in 37 (tra cui un bambino e una donna incinta) sono state portate negli ospedali genovesi, tra San Martino, Villa Scassi e Galliera. Una donna si è procurata una frattura mentre scendeva dal mezzo in fiamme. Il più grave è l'autista del pullman, costretto a ricorrere alla camera iperbarica.

Qui di seguito la cronaca della giornata:

Cosa è successo

Il pullman, che trasportava turisti lombardi di ritorno dalle Cinque Terre, ha preso fuoco per motivi da chiarire poco prima delle 17,30 nel tratto tra Genova Nervi e Recco (km 15+100), all'interno della galleria Monte Giugo: la galleria è molto lunga ed è successo nel tratto finale del tunnel in direzione Genova.

Questo però ha comportato il fatto che molte auto siano state rimaste intrappolate dietro al mezzo in fiamme, all'interno della galleria: tante le persone che hanno dovuto abbandonare l'auto in preda al panico e correre indietro a piedi per dirigersi all'aperto, poiché la zona si stava riempiendo di fumo.

Traffico bloccato e coda: "Non mettetevi in viaggio nei tratti interessati"

Il traffico è rimasto bloccato in entrambe le direzioni per ore, formando code chilometriche sia in direzione di Genova sia Livorno, inizialmente con fumo su entrambe le carreggiate. Alle 22,35 è stato riaperto il tratto compreso tra Recco e Nervi, in direzione Genova, con 4 km di coda e il traffico che scorre su una corsia in deviazione nella carreggiata opposta, per consentire le verifiche all'interno della galleria da parte di tecnici specializzati.

Fino alle 22,35, chi viaggiava verso Genova doveva uscire a Recco, dove si era formata una coda di 4 km e può rientrare in autostrada a Nervi. Viceversa, chi voleva andare verso levante doveva uscire a Nervi. La chiusura dell'A12 ha provocato purtroppo anche l'intasamento della viabilità ordinaria. Autostrade ha consigliato fino all'ultimo di non mettersi in viaggio nei tratti interessati dalle chiusure.

La protezione civile regionale è intervenuta con la colonna mobile per assistere le persone in coda con rifornimenti di acqua. La Regione Liguria è rimasta in contatto con tutti i sindaci dell'area interessata per agevolare passaggio delle auto sulla viabilità ordinaria.

Sul posto hanno operato diverse squadre dei vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale di Aspi con la Croce Bianca Genovese, la Croce Gialla di Genova, la Croce Verde di Recco, la Croce Verde di Camogli, i Volontari del Soccorso di Ruta e due automediche del 118, Golf 1 e Golf 6.

I percorsi alternativi

Agli utenti diretti dalla riviera di levante verso Lombardia e Piemonte Aspi consigliava di percorrere la A15 Parma-La Spezia in direzione Parma per raggiungere la A1 Milano-Napoli lungo cui proseguire verso Milano e, se diretti verso il Piemonte, all'altezza di Piacenza seguire per la A21 verso Torino.

Per gli utenti provenienti dalla riviera di Ponente e diretti verso Livorno Aspi consigliava di percorrere la A26 Genova- Gravellona Toce verso Gravellona oppure la A7 Milano-Genova verso Milano e raggiunto l'allacciamento con la A21 procedere in direzione Piacenza dove immettersi in A1 in direzione Bologna per poi all'altezza di Parma proseguire lungo la A15 in direzione La Spezia.

Intervento lungo e complicato per i vigili del fuoco

L'incendio nella prima parte della serata è stato spento: il bilancio, oltre alle interminabili ore di coda e di disagi, è di un pullman completamente carbonizzato e 37 persone in ospedale, sentitesi male per aver respirato fumo e per lo spavento.

L'intervento dei vigili del fuoco è stato complicato e delicato: i mezzi, per raggiungere il punto interessato nel minor tempo possibile e superare le auto ferme dietro al mezzo in fiamme (gli automobilisti sono dovuti uscire per dirigersi all'aperto a causa del fumo), sono dovuti entrare in autostrada contromano prendendo tutte le precauzioni del caso, usando poi un bypass interno alla galleria.

