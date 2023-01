"Autobus con più di vent'anni in circolazione con apposita deroga del Comune"

Lunedì 30 gennaio il sindaco di Genova, Marco Bucci, annunciava sui suoi profili social: "È arrivato a Genova l'innovativo e-bus firmato Irizar: 18,73 metri di lunghezza, dotato di batterie al litio per un'autonomia di circa 200 km e con una capienza di 145 persone. (...) Un altro passo avanti verso una mobilità sempre più sostenibile".

Ma il sindacato Cub Trasporti Liguria, in una nota, svela un aspetto, che va contro "una mobilità sempre più sostenibile", indicata dal sindaco. "Sempre in campagna elettorale per poter sperperare denaro pubblico. Invece di rilanciare la sanità - si legge nella nota -, visto che oggi bisogna attendere mesi per fare una visita, migliorare le condizioni del manto stradale e dei marciapiedi, si continua a pensare a una mobilità astratta, non adatta a una città come Genova dove a volte non c'è lo spazio per transitare a piedi".

"A proposito caro sindaco - prosegue il sindacato -, ci risulta che con apposita deroga lei consente la circolazione di autobus con più di vent'anni di attività, che oltre a rompersi frequentemente, inquinano a dismisura; dove sta la coerenza tra ciò che lei e la sua giunta dite, a favore di telecamera, a proposito del trasporto pubblico 'green' e ciò che realmente fate?".

"Per ridurre sensibilmente l'inquinamento e il traffico cittadino - continua il Cub -, servono investimenti mirati invece di spot elettorali finto ecologisti, tipo i bus elettrici. C'è bisogno di aumentare il personale di guida, di aumentare il numero di autobus, soprattutto che siano nuovi (anche termici) così da poter dare l'opportunità ai cittadini di usare i mezzi pubblici e lasciare l'automobile a casa, senza che siano costretti a viaggiare in carri bestiame come avviene adesso".

"I cittadini e i lavoratori di Amt sono stufi di essere presi in giro e vessati dalla sua amministrazione. Genova e i genovesi si meritano di meglio!", conclude la nota.