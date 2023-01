Arresto Messina Denaro, Toti: "Lo Stato alla fine vince sempre"

“Lo Stato alla fine vince sempre. E oggi festeggiamo una grande vittoria per il nostro Paese: l'arresto del superboss Matteo Messina Denaro dopo 30 anni di latitanza". Così il presidente della Regione Giovanni Toti in merito alla cattura da parte dei carabinieri del Ros del boss mafioso, dopo 30 anni di latitanza.

"Complimenti agli inquirenti e alle forze dell'ordine, che hanno raggiunto questo risultato storico. Giovanni Falcone diceva 'La mafia non è affatto invincibile. È un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio, e avrà anche una fine'. Oggi questa fine è più vicina", conclude Toti.

Secondo le prime informazioni, il boss si trovava ricoverato nella clinica privata La Maddalena di Palermo, specializzata in terapie oncologiche, per "sottoporsi ad alcune terapie", secondo quanto detto dal comandante del Ros dei carabinieri Pasquale Angelosanto. Non avrebbe opposto resistenza. L'ormai ex superlatitante è stato trasferito in una località segreta.