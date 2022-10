Ansaldo Energia, sciopero con corteo: "Difendiamo la fabbrica simbolo della nostra città"

Per conoscere le decisioni dei lavoratori non sarà necessario attendere gli esiti dell'assemblea. Infatti la Rappresentanza sindacale unitaria di Ansaldo Energia ha già deciso che la giornata di martedì 11 ottobre proseguirà con sciopero, manifestazione e corteo.

"Dopo 70 giorni e un incontro ufficiale con il Prefetto di Genova - si legge in una nota - nessuna risposta e nessun segnale concreto è arrivato da parte della Cassa Depositi e Prestiti, il nostro azionista di maggioranza. Il nulla. La stessa Cdp, il cui patrimonio netto pubblicato ufficialmente ammonta a 38 miliardi di euro".

"La stessa Cdp - prosegue la nota -, che sta preparando un'offerta miliardaria per Tim. La stessa Cdp che qui, a Genova, sta lasciando morire lentamente Ansaldo Energia. Non possiamo permetterlo. Difendiamo i nostri posti di lavoro. Difendiamo il nostro futuro. Difendiamo la fabbrica simbolo della nostra città".

"Per facilitare la presenza al corteo si dichiarano anche 8 ore di sciopero per il secondo e terzo turno articolate in questo modo: turno di notte dalle 22 alle 6 di oggi lunedì 10 ottobre; secondo turno dalle 14 alle 22 di martedì 11. Diamo a tutti e a tutte appuntamento alle ore 8.15 portineria centrale via Lorenzi. Che tutta la città sia con noi", concludono i rappresentanti dei lavoratori.